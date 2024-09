Getty Images

Milan: come è andata l'amichevole di Pulisic e Musah

Redazione CM

23 minuti fa



I giocatori statunitensi del Milan sono tanti impegnati nella notte nel match amichevole tra gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda. In attesa di Mauricio Pochettino, che guiderà la nazionale a stelle e strisce a partire da ottobre per i match amichevoli contro Panama e Messico, gli Usa dell'allenatore a interim Vares hanno pareggiato 1-1 contro la Nuova Zelanda, che ha trovato il pareggia di Waine al minuto con 89.



Christian Pulisic, che è partito dalla panchina, è entrato in campo al minuto 57 al posto di Haji Wright e ha segnato il gol del vantaggio. Per Yunus Musah seconda partita da titolare consecutiva: l'ex Valencia ha giocato solo il primo tempo, sostituito all'intervallo da Lucas De La Torre. Ora i due torneranno nella serata italiana a Milano e da domani saranno a disposizione di Paulo Fonseca.