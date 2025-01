Getty Images

Milan, Conceicao: "Dobbiamo migliorare in tante cose. Parlare non conta, serve il risultato"

13 minuti fa



Nel pre-partita di Como-Milan, valevole per il recupero della 19a giornata di Serie A, il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha parlato a Sky Sport, a pochi minuti dalla sua quarta partita ufficiale alla guida del Diavolo.



COME HA COMUNICATO CON LA SQUADRA? - "Non ho parlato della partita passata. Speriamo sia tutto diverso oggi, dobbiamo migliorare in tante cose e abbiamo lavorato. Speriamo bene".



ULTIMA OCCASIONE PER RIENTRARE? - "Parlare non conta, dobbiamo fare risultato. Va bene?".



A DAZN: "Il Cagliari? Quella partita è passata, non mi piace parlarne né fare queste interviste a inizio partita. Bennacer titolare? È importante, gioca per quello. Ho pensato a un piano e lui ne fa parte. Se ho pensato alle due punte? Mi passano tante cose per la testa, ma devo pensare alla squadra. Oggi è così, magari durante la partita e poi cambio".