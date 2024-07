Getty Images

Milan: da Adli a Kalulu, tutti i nuovi numeri di maglia

FA

12 minuti fa



Nuova stagione e nuovi numeri di maglia. Il Milan affronta il Rapid Vienna in Austria nella prima amichevole di livello dell'estate per la squadra allenata da Paulo Fonseca.



Un modo per prepararsi al meglio alla tournée negli Stati Uniti e agli impegni contro Real Madrid, Barcellona e Manchester City, ma anche l'occasione di esibire i cambiamenti sulle casacche.



L'arrivo di Alvaro Morata ha portato una prima novità, togliendo la numero 7 a Yacine Adli, ma il centrocampista non è l'unico ad aver cambiato.



Di seguito tutti i cambi di numero, al netto di un calciomercato che potrà cambiare nuovamente la tabella.