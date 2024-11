Milan, dirigenza delusa per i risultati in campionato: cosa filtra sul futuro di Fonseca

, cantava Tullio De Piscopo in un successo musicale del 1988.con appena 19 punti in 12 partite e il settimo posto momentaneo.La candidatura di Fonseca era stata portata avanti con decisione dae poi approvata da Ibrahimovic e Furlani. Il direttore dell’area tecnica rossonerae in una recente intervista ha elogiato il suo metodo di lavoro e motivato la sua scelta.. I dati che arrivano da Milanello sono sempre positivi e incoraggianti e vanno in totale controtendenza con i risultati del campo.Quello che filtra dal club rossonero è che la posizione di Fonseca non sia in discussione.. Paulo, al netto delle difficoltà incontrate, deve dare un’identità definitiva alla squadra oltre a fare tanti punti in campionato. Per il Milan ma anche per se stesso.