Milan, "Fatal Verona" anche per Fonseca? Per i bookie esonero vicino, in quota il ritorno di Allegri

11 minuti fa



Per un milanista la trasferta di Verona non sarà mai banale, visto i due scudetti persi al "Bentegodi" nel 1973 e 1990. Un campo che potrebbe evocare brutti ricordi anche a Paulo Fonseca, sempre più nell’occhio del ciclone dopo un avvio che lo vede già a 14 punti dalla vetta: per i bookmaker, l’esonero del tecnico portoghese - entro la fine dell’anno - non è lontano e si gioca a 1,65 su Snai. Per la possibile sostituzione, i betting analyst puntano sull’Allegri 2.0, opzione offerta a quota 4, come l’ingaggio di Maurizio Sarri, ai box dopo l’addio alla Lazio. Più lontano Edin Terzic, a 12, seguito da Igor Tudor a 15, mentre l’arrivo di un grande ex come Andrea Pirlo, Mark Van Bommel, Clarence Seedorf o Andriy Shevchenko paga 100 volte la posta.