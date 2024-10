Milan, Gabbia il nuovo capitano? 10 diversi in 4 anni, prima e dopo Calabria una fascia senza padrone

La stagione della svolta, della maturazione definitiva e, perché no, del passaggio da giovane di belle speranze a certezza assoluta per il presente e futuro. Quella che è ormai iniziata da oltre 10 gare è finalmente l'annata giusta perche la maglia delce l'ha cucita addosso fin da quando era bambino, ma che ora, meritatamente, la può indossare con un ruolo centrale, quasi. Il centrale originario di Busto Arsizio non si è solo preso le copertine del derby con il gol vittoria nei minuti finali, ma è diventato anche l'insostituibile della retroguardia di Paulo Fonseca e viaggia spedito verso. Il primo è ildel contratto in scadenza 30 giugno 2026, il secondo è però ancora più importante e potrebbe presto vederlo con la

Il capitano di stagione, va detto e ricordato èche però, con l'arrivo di Emerson Royal e i tanti problemi fisici, quest'anno la fascia è riuscito ad indossarla soltanto due volte. In vista della gara di rientro contro l'Udinese e data l'assenza per squalifica anche del vice-capitano, Fonseca dovrà verosimilmente scegliere a chi affidare la fascia e Gabbia è uno dei candidati forti. Lo stesso agente, Tullio Tinti, ha aperto a questa possibilità: "Per quanto riguarda il rinnovo, il Milan mi ha chiamato e ne discuteremo. Lui è molto contento, ragazzo molto professionale”.

Gabbia potrebbe quindi sorpassare a sorpresa tutti quanti e dare a quella fascia una stabilità che prima e dopoha visto addiritturaIl terzino italiano, ovviamente, è colui che l'ha indossata per più partite e dopo di lui arriva inevitabilmente ancheche la indossò per la prima volta nel 2021. Calabria la "ereditò" dache l'ultimo anno perse il posto mantenendo il ruolo. Quell'anno anche Franck Kessie, che poi lasciò a parametro zero in direzione Barcellona indossò la fascia in un paio di occasioni.

Poi fu la volta di Sandro, Zlatane perfino Antenella stagione 2022-23 con Ismael Bennacer che la indossò invece nella stagione 2023-24. Scelte di cuore (per il centrocampista italiano) e di anzianità per gli altri tre. Oggi il trend non è cambiato e quella fascia che Calabria non sta riuscendo ad indossare è passata con Fonseca già su 4 braccia differenti. Oltre a terzino italiano l'hanno vestita ovviamente, ma anche(che l'aveva indossata già nella scorsa annata)(contro la Lazio nel giorno del celebre cooling break) con l'obiettivo di "responsabilizzarli" senza successo. E ora? Gabbia sarà il quinto? E soprattutto sarà quello definitivo? Contro l'Udinese arriverà la risposta.