Milan, il retroscena di Morata: "In gran segreto ho visto due derby a San Siro da tifosi"

Nel corso della sua lunga intervista concessa a Sky Sport l'attaccante del, ha svelato un clamoroso retroscena per quello che riguarda i derby di Milano contro l'Inter. La gara in programma il prossimo 22 novembre a San Siro alle 20.45 ma con i nerazzurri in casa è inevitabilmente la più importante di questo inizio di stagione perché segnerà uno spartiacque inevitabile nel percorso intrapreso da Fonseca a inizio stagione.E la punta spagnola ha infatti raccontato che diverse volte, da tifoso e in grande incognito,del Giuseppe Meazza. Emozioni che oggi vuole provare a vivere in campo, vincendo la prossima sfida per i suoi nuovi tifosi.

"Non vedo l'ora di giocare il derby. Adesso posso dirlo per la prima volta:. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l'ora di provare l'esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi".