Milan, Moncada riattiva la pista Frendrup: ecco perché è possibile già a gennaio

La sosta della Nazionali rappresenta sempre un’occasione per aggiornare i dati sui giocatori finiti sotto la lente d’ingrandimento. Secondo la Gazzetta dello Sport iltorna a valutare il profilo didopo i contatti della scorsa stagione ( leggi qui la nostra anticipazione ). Il nazionale danese è legato al Genoa da un contratto in scadenza nel 2028.Nella scorsa stagione aveva sorpreso tutti per qualità e continuità di rendimento, in questa si sta confermando ad alti livelli. Frendrup piace molto al Milan perchè ha resistenza, grande dinamicità, ottime letture e una duttilità tattica che gli permette di interpretare bene più di un modulo tattico. Morten è pronto per una big del nostro campionato e il Diavolo valuta il suo acquisto già a gennaio.

Frendrup è molto legato alla piazza genoana e preferirebbe chiudere la stagione in rossoblu ma allo stesso tempo sarebbe felice di aiutare il club con i soldi della sua cessione. Nella scorsa stagioneIl Milan valuterà nei prossimi giorni se aprire o meno una trattativa con i liguri con la consapevolezza che sul classe 01’ si stanno muovendo tanti club della Premier League con il