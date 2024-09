AFP via Getty Images

Milan, non è confermata la presenza di Ibrahimovic contro il Venezia

17 minuti fa



Secondo quanto viene riferito da Sky Sport, sabato a San Siro per Milan-Venezia ci sarà anche il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, il quale non sarà poi presente nella successiva sfida casalinga di Champions League contro il Liverpool. Al momento non è invece confermata la presenza di Zlatan Ibrahimovic per il match di campionato contro i veneti.



Con ogni probabilità, il senior advisor di RedBird tornerà a seguire la squadra rossonera a partire proprio dal debutto nella nuova Champions League: martedì, alle ore 21, la formazione di Fonseca affronterà il Liverpool di Arne Slot.