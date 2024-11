Milan Primavera, paura per Raveyre: esce in barella dopo uno scontro di gioco

21 minuti fa



Attimi di apprensione al PUMA House of Football di Vismara. Nel corso della gara del Milan contro il Cagliari, sfida valevole per l'undicesima giornata del campionato Primavera 1, il portiere rossonero Raveyre è stato protagonista di un brutto scontro che lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella, a seguito di un trauma cranico.



Al minuto 75' della partita, infatti, si è verificato un brutto scontro di gioco tra Vinciguerra e il portiere francese, che è rimasto a terra dolorante. Raveyre, in seguito, ha abbandonato il campo senza però mai perdere coscienza. Sono, poi, arrivati degli aggiornamenti che hanno rassicurato tutti, anche se nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto a ad accertamenti clinici.