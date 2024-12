Getty Images

Milan, senti Parolo: "L'ingresso di Camarda contro il Genoa? Sembrava stesse entrando Inzaghi..."

32 minuti fa



Un boato, un'ovazione, un'accoglienza già da top player navigato. Questa è stata la risposta del pubblico di San Siro all'ingresso di Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008, durante la sfida disputata e pareggiata 0-0 contro il Genoa nell'ultimo turno del campionato di Serie A, occasione nel quale il club rossonero ha celebrato il 125° anniversario della sua nascita.



Intervenuto a Step on Football, format su Youtube di Dazn, Marco Parolo, ex centrocampista e ora commentatore, ha parlato così dell'ingresso in campo di Francesco Camarda domenica sera a San Siro in occasione del match contro il Genoa: "Sembrava stesse entrando Pippo Inzaghi, cioè un giocatore che entra e ti può cambiare la partita. Capisco la voglia di vedere un giocatore cresciuto nelle giovanili rossonere, ma è anche vero che è presto, non puoi aspettarti questo".