Milan, Camarda titolare contro il Genoa? L'idea di Fonseca

Calciomercato/Ac Milan

Nella squadra rossonera vige un momento di incomprensione tra il proprio allenatore Paulo Fonseca e alcuni membri della rosa ( LEGGI QUI LO SFOGO POST PARTITA DI FONSECA ), complice anche un atteggiamento, a giudizio del tecnico lusitano, non consono a una formazione che ha sì centrato il risultato, ma è sembrata sufficiente nell’approccio mentale a una sfida delicata come quella contro Stella Rossa. Ma, dicevamo,

I

Nella partita di Champions,Sulla situazione di 1-1, con un Milan chiamato necessariamente a vincere per continuare la striscia vincente di risultati in Europa (il quarto consecutivo, un traguardo a cui i rossoneri non arrivavano dal lontano 2005),per cercare di portare a casa l’intera posta. Perso Morata per infortunio e inserito già Abraham nel primo tempo,. Un po’ seconda punta, un po’ in appoggio, un po’ a provare a far perdere qualche punto di riferimento alla difesa serba, Camarda si affaccia alla sfida con personalità e fame di vincere. E la fortuna, si sa, aiuta gli audaci e così è stato:

LA CONFERENZA DI FONSECA

E ora, tralasciando per un attimo il clima di tensione che si è creato nel freddo invernale di Milanello,Un match importante per due motivi: in primis, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, serve tornare al successo per non perdere ulteriore terreno e diminuire un gap già importante dalle posizioni di vetta. In secundis, c’è la grande festa per il 125° anniversario dalla nascita dell’Associazione Calcio Milan 1899. Ambiente delle grandi occasioni, un San Siro che si colorerà di rossonero con l’apposita maglia celebrativa.Complice l’assenza di Morata che salterà sicuramente la sfida di domenica sera a causa di un elongazione all’adduttore,, dunque perché non dargli quest’occasione in una cornice che ha già fatto capire di essere pronta a urlare a squarciagola il suo nome? I cori, chiedere ai tifosi presenti ieri sera, si sprecano.

LA POSIZIONE DI FONSECA

Ma al di là del ko di Morata, da cosa deriva questo pensiero? Basta riportare le parole del tecnicoche, a Milan TV, ha dichiarato: ". Sono ovviamente soddisfatto perché sono stati decisivi nella nostra vittoria". Un passaggio va sottolineato: pronti a morire per il Milan. Questione di atteggiamento, di voglia, di attaccamento ai colori rossoneri.Dando un’occhiata alla sua stagione, tra Prima Squadra e Milan Futuro, Camarda ha disputato 17 partite, di cui 10 da titolare, seppur il 90% di essi siano da distribuire tra la Coppa Italia Serie C e campionato di Serie C. 3 reti, un assist, un gol sfiorato e uno annullato nella maggior competizione europea.

Anche durante la conferenza stampa di presentazione, Fonseca ha analizzato la possibilità di dare una nuova chance dal 1' a Camarda: ". Camarda? Dobbiamo lasciarlo crescere con equilibrio. A volte la pressione su giocatori come lui non è positiva.Non deve avere l'obbligo di essere decisivo, faccia il suo percorso da giovane com'è".

Uno scenario, dunque, da tenere bene a mente in vista della sfida contro il Genoa. Tuttavia,, autore della rete decisiva per la vittoria contro Stella Rossa. L’attaccante inglese è apparso in forma, voglioso, pronto a prendersi una maglia dal 1’ e a guidare il reparto offensivo meneghino in una partita delicata e decisiva per il futuro e per le ambizioni stagionali del club di Via Aldo Rossi.che, in ogni caso, lo avrà a disposizione anche a partita in corsoAncora 24 ore per decidere, la festa per il 125° anniversario attende.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui