Milan su Richard Rios: spunta una clausola rescissoria

AFP via Getty Images

MILAN, MORATA HA FIRMATO

Ilcontinua a lavorare sul mercato.ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 4 anni, fino al 2028, ma non è l'unico rinforzo in arrivo.Furlani, Moncada e Ibrahimovic stanno portando avanti i dialoghi per arrivare a un altro centravanti in caso di cessione die in questo senso il nome didelè il più caldo visto l'arrivo in giallonero di Serhou Guirassy: il tedesco ha dato la propria disponibilità al Diavolo, che ora deve trattare con il club tedesco.

MILAN, C'E' LA DISPONIBILITA' DI FULLKRUG

Si cerca poi un un rinforzo a centrocampo eè l'obiettivo prioritario, nonostante la trattativa con il Monaco si stia rivelando più complicata del previsto. Non l'unico nome sul taccuino dei dirigenti, il Milan valuta da tempo anche, 24enne delsul quale emergono nuovi dettagli.- Secondo quanto riferito da Sportitalia infatti, nel contratto che lega Rios al Palmeiras è presente una. Non è necessariamente però il prezzo finale, come abbiamo scritto il club brasiliano ascolta proposte intorno aie confida possano arrivare dopo le grandi prestazioni con la Colombia in Copa America.

MILAN, LE ULTIME SU FOFANA E RIOS