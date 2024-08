Getty Images

Monza-Genoa, 6' di recupero nel primo tempo: cosa è successo

22 minuti fa



Il gol di Pinamonti in Monza-Genoa è arrivato al sesto minuto di recupero: un'estensione anomala dell'extra time che ha una spiegazione ben precisa.



Durante le prime battute della gara dell'U-Power Stadium, valida per la seconda giornata di campionato, l'arbitro Mariani di Aprilia ha segnalato di avere problemi nella comunicazione con la sala Var di Lissone, ragion per cui il gioco è rimasto fermo per permettere al direttore di gara di ovviare al problema. Ecco dunque spiegata la lunghezza del recupero.