Monza ko, Bianco non ci crede: "Bijol, che c***o ti inserisci?"

Ilperde in casa contro l', decisivo il gol dinon ci crede: "".I friulani passano all'U-Power Stadium nel posticipo della 15esima giornata di Serie A e regna l'amarezza tra i biancorossi, penultimi in classifica con soli 10 punti conquistati finora., centrocampista del, è intervenuto a DAZN al termine della gara: ""Stasera veramente mi trovo in difficoltà a descrivere la partita. Non saprei come rispondere, sono in difficoltà perché non riesco a credere che usciamo con 0 punti dopo questa partita".

- "E' vero. E' difficile perché fai una grande partita, vai sotto, la riesci a riprendere e fai 40 tiri. E poi loro ti fanno il 2-1. E' difficile anche mentalmente. Quando prendi palo, traversa, sembra che vada tutto storto. Non 'è niente da fare, bisogna solo rimboccarsi le maniche: non c'è altra strada".- "Sul 2-1, dirò la verità, ero per terra e non ho visto l'azione. Probabilmente ho sbagliato e adesso la riguarderò perché sono andato dritto sulla palla e non mi sono accorto di Bijol che si inseriva. Prima stavo pensando: 'Che c***o ti inserisci Bijol dalla difesa?'. Guardando adesso, probabilmente siamo andati troppo sulla palla, non mi sono accorto. Non c'è solo questo, ci sono tante cose da migliorare: oggi potevo fare due gol con il tiro da fuori, è sicuramente un fondamentale che mi manca e devo lavorare anche su quello".