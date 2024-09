Morto un tifoso inglese: era in città per Milan-Liverpool, è stato travolto mentre attraversava in autostrada

GETTY

Un uomodiè morto dopo essere statonella notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre: è statomentrela A4 nel tratto tra, nelle vicinanze dell'aeroporto diSecondo le prime ricostruzioni, si trattava di un tifoso delappena sbarcato in Italia per assistere al match della sua squadra contro il, in programma in serata a San Siro. L’identità dell’uomo non è stata ancora rivelata ma gli inquirenti sono partiti nelle indagini dal fatto che il volo che aveva portato i tifosi inglesi da Manchester in Italia fosse arrivatodel tragico impatto.

Resta da accertare ilper il quale l’uomo, classe 1973, si fosse allontanato dal resto dei supporters eL'ipotesi è che stesse cercando il proprioe, seguendo le indicazioni del navigatore, avesse scavalcato una recinzione per attraversare. Da accertare le condizioni dell’uomo, una pista che gli inquirenti stanno seguendo è quella che fosse in uno stato