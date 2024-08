Napoli, blitz a Londra per Manna: i due obiettivi e le strategie per regalarli a Conte

Getty

Si preannuncia unlondinese per Giovanni. Il ds delè partito perin queste ore: unche potrebbe dare un'accelerata al mercato degli azzurri. Sul piatto ci sono due nuovi arrivi, entrambi pronti aSi tratta di. Il primo rappresenta la richiesta principale diper la sua mediana: il centrocampista delè seguito da tempo dagli azzurri e rappresenterebbe il tassello mancante in un reparto già rinforzato in queste ore da Marco. Il suo arrivo dovrebbe essere completato nonostante il mancato nullaosta per la cessione dial. Lo svedese non ha passato leed è tornato a Napoli, dove, nonostante ciò, pare essere diretto anche Gilmour. La trattativa è ben indirizzata: il club di De Laurentiis ha offerto, i Seagulls ne chiedono. L'arrivo di Manna oltremanica potrà quindi dar modo di uscire da questa impasse.

Il viaggio di Manna, come riportato da Sky Sport, però ha un'altra grossa ragione: Romelu. Il centravanti prescelto e preferito da Conte che al momento è fuori dal progetto del. I londinesi vogliono sì cederlo ama chiedono gli stessi. Nella giornata di ieri, il Napoli ha fatto un'offerta verbale di, ancora lontana dalla richiesta, ma comunque un primo passo verso la buona riuscita della trattativa. E ora a catalizzare l'arrivo sotto al Vesuvio di Big Rom c'è anche il blitz inglese di Manna, che aspetta una risposta dal club di Stamford Bridge. Previsti diversi appuntamenti quindi nei prossimi giorni e, col Chelsea, scontato si finisca a parlare anche di Victor, ancora senza grosse offerte e ora tornato in ballo anche per i Blues dopo che l'affareè sfumato. Londra-Napoli, andata e ritorno, con la speranza di portare a Capodichino ben due regali per Antonio Conte e i tifosi azzurri.