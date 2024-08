Napoli, Cheddira all'Espanyol: è ufficiale

Getty Images

lascia ancora una volta ile tenta una nuova avventura in Spagna: va, ora è ufficiale.Continuano i movimenti in attacco degli azzurri, in attesa di accogliere Romelu Lukaku e trovare una soluzione per la questione Victor Osimhen, il direttore sportivo Giovanni Manna perfeziona un'altra uscita nel reparto.Cheddira, rientrato dopo il prestito al Frosinone, lascia nuovamente la Campania e si trasferisce all'Espanyol, che ha deciso di puntare su di lui per la prossima stagione, ufficializzando l'affare.- Non è un addio, ma un arrivederci a Napoli perché Cheddira passa all'Espanyol in prestito secco fino al termine della stagione.

Il Napoli ufficializza la cessione di Cheddira in prestito all’Espanyol.

In bocca al lupo Walid!https://t.co/DX7kHNxFaN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 27, 2024

OFICIAL | Walid Cheddira, fitxat! #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 27, 2024

- La SSC Napoli ufficializza la cessione di Walid Cheddira all'Espanyol di Barcellona in prestito temporaneo fino al 30 giugno 2025.- RCD Espanyol e SSC Napoli hanno perfezionato il trasferimento di Walid Cheddira (Loreto (Italia), 22-01-1998). L'attaccante, titolare della nazionale marocchina, giocherà questa stagione in prestito ai biancoblu.

Cheddira, che martedì ha superato la relativa visita medica presso la Clinica Corachan, ha una vasta esperienza nel calcio italiano. Il giocatore ha iniziato la sua carriera al CS Loreto AD. Nel 2019 firma con il Parma, anche se durante la permanenza in Emilia-Romagna viene ceduto in prestito a diverse squadre: SS Arezzo, Lecco, Mantova e Bari, che finiscono per acquistarlo. Nel 2023 viene ceduto alla DDC Napoli, che lo manda al Frosinone Calcio.Il giocatore verrà presentato nei prossimi giorni.