Napoli, otto anni e uno scudetto dopo: l'addio del club a Zielinski VIDEO

AFP via Getty Images

Piotr Zielinski ha già detto addio al Napoli. Una separazione oramai preannunciata da mesi, con tanto di firma sl precontratto che porterà il calciatore a indossare la maglia dell'Inter dalla stagione 2024/25. Oggi è l'ultimo giorno da giocatore partenopeo e arriva il saluto da parte della società con il video sui social.- "Otto stagioni insieme, due trofei indimenticabili, lo scudetto dopo 33 anni". Tanti gol del polacco, dal primo all'ultimo anno. Non poteva mancare l'immagine iconica dello stesso Zielinski che si sdraia sul prato dell'Allianz Stadium dopo il gol di Raspadori contro la Juventus avendo capito in quel momento che finalmente ce l'aveva fatta, aveva vinto lo scudetto dopo sette anni di battaglie in maglia azzurra".