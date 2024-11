Napoli-Roma è Conte vs Ranieri: sfida tra amici, tra aneddoti e retroscena

Getty e Calciomercato.com

Non poteva scegliere partita migliore Claudio Ranieri, per il debutto sulla panchina della Roma: la prima partita della sua terza gestione giallorossa sarà contro il Napoli al Maradona. Lì dove - quando lo stadio era ancora San Paolo - Ranieri ha allenato nella stagione 1991-92 e qualche mese di quella successiva, i primi anni senza Maradona. Ma il big match tra Napoli e Roma non è solo un discorso di ex,- Ogni occasione è buona per ritrovarsi a tavola insieme, farsi due risate e fare un brindisi insieme: l'ultima volta che sono stati visti dai fotografi erano. A maggio salvezza raggiunta e tanti saluti, ennesima impresa. Conte era senza panchina, accostato alla Roma dopo l'esonero di Mourinho. Storie che si intrecciano intorno a un bicchiere di vino, amici che si ritrovano da avversari.

- E pensare che le cene tra Conte e Ranieri sono una vecchia tradizione che i due portano avanti da anni. Anche oltre confine.; un mese e mezzo prima si erano sfidati con la vittoria all'ultimo minuto degli Spurs grazie a un gol di Davinson Sanchez. Stretta di mano, qualche sorriso e la promessa di rivedersi fuori dal campo. E anche quando non si vedono per un po' si lanciano segnali d'affetto a distanza: "Spero vinca la Premier League" aveva detto Ranieri quando gli avevano chiesto dell'arrivo di Conte sulla panchina del Chelsea.

- Un altro incrocio nell'estate 2019, con ancora la Roma sullo sfondo. Ranieri ha appena portato in porto la barca giallorossa dopo essere subentrato a Di Francesco: sesto posto e qualificazione in Europa League. In estate Conte viene accostato alla panchina giallorossa: "Se arrivasse sarei contento - aveva risposto l'amico Claudio -". Alla fine non se ne farà nulla, arriverà Paulo Fonseca fresco di tre titoli di fila vinti con lo Shakhtar Donetsk.

- Ma andando più indietro c'è stata un'estate in cui Ranieri e Conte avrebbero anche potuto lavorare insieme: il primo da allenatore, l'altro da giocatore.. Scuotono la testa, non se ne parla. Ranieri da una parte, Conte dall'altra. E così sarà, per sempre. Ma si ritrovano sempre intorno a un tavolo.