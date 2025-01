Napoli, sfumato Danilo riecco Skriniar: due nodi da sciogliere

Redazione Calciomercato

ha vissuto un inizio di stagione con delle difficoltà che non poteva prevedere perché la scorsa estate la Juventus gli aveva confermato la centralità nel nuovo progetto targato Thiago Motta. Una fiducia di facciata dato che l’ex capitano bianconero è stato messo da parte sin dalla prima giornata. Dopo un periodo così particolare il difensore brasiliano ha ascoltato con grande orgoglio il Napoli e il suo progetto incentrato sulla figura di Antonio Conte., per un campione che vuole tornare a casa dopo una lunghissima carriera piena di successi in Europa tra Porto, Real Madrid, Manchester City e, appunto, Juventus.

Il Napoli non intende perdere tempo e volta pagina, pronto a regalare un rinforzo difensivo di spessore al tecnico Antonio Conte.- Dopo essere stato un titolare nella passata stagione con 32 presenze e un gol fra la varie competizioni, l'ex Sampdoria e Inter è stato accantonato da Luis Enrique in quella in corso. Sono infatti solo cinque i gettoni collezionati dal centrale e tutti in Ligue 1 di cui quattro dal primo minuto.

Napoli e Psg avevano parlato di Skriniar nel corso della trattativa per Kvaratskhelia ma poi è stato deciso di chiuderla senza contropartita. Il filo diretto non si è spezzato e il club azzurro ora vuole prendere l’ex Inter in prestito fino al temine della stagione.Nelle prossime ora previste novità dalla Francia, con il club bianconero che vuole chiedere a Skriniar di rinunciare a qualcosa dei 4,5 milioni che dovrebbe ancora incassare dal PSG fino al termine della stagione.