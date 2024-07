Napoli, tutto fatto per Rafa Marin: visite mediche in corso, tutti i dettagli

Getty

CHI E' RAFA MARIN

, difensore centrale classe 2002 che arriva dal Real Madrid e che rappresenta per il nuovo allenatore soltanto uno dei colpi previsti per la prossima sessione di mercato.. L'operazione, in realtà, è molto più articolata, visto che che i Blancos non hanno voluto perdere il controllo sul cartellino del calciatore classe 2002. Le Merengues si sono assicurate infatti un diritto di riacquisto da 25 milioni di euro nel 2026 e di 35 milioni nel 2027. Il Napoli, pagando al termine di questa stagione una cifra di 10 milioni di euro, potrà aumentare i valori di riacquisto a 50 milioni nel 2026 e 70 milioni nel 2027.

Nell'ultima stagione Rafa Marin, classe 2002 di un metro e 91 di altezza, ha collezionato 35 presenze con la maglia del Deportivo Alaves, dove ha giocato in prestito, di cui 33 ne LaLiga e 2 in Copa del Rey.