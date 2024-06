ANP/AFP via Getty Images

Olanda, Reijnders: "Parlo quando serve. Adesso o si vince o si va a casa!"

2 ore fa



In vista della partita contro la Romania, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, il centrocampista del Milan e della Nazionale olandese Tijjani Reijnders ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AD e si è soffermato sul momento no dell'Olanda, sconfitta per 3-2 dall'Austria nell'ultima gara del girone.



LE PAROLE - "Abbiamo avuto colloqui solidi, ora si tratta di fare sul serio. O si vince o si va a casa. Se ho il mio ruolo in questi colloqui? Quando è necessario, certamente. Ma i ragazzi con esperienza nei tornei parlano naturalmente di più. Ma quando serve, parlo, sapete".