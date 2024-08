Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024, semifinale basket maschile: data orario e dove vederla

20 minuti fa



Con il punteggio di 122-87 gli Stati Uniti si sono qualificati alle semifinali di basket maschile eliminando il Brasile. Il Dream Team era tra i favoriti alla vittoria finale fin dall'inizio e sta rispettando i pronostici, nel prossimo turno dovrà affrontare la Serbia nella partita in programma giovedì 8 agosto alle 21. Dall'altra parte del tabellone, alle ore 17.30, si sfideranno Germania e Francia e chi vince andrà in finale contro una tra Usa e Serbia.



DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DI BASKET MASCHILE - La semifinale di basket maschile Stati Uniti-Serbia sarà possibile seguirla in diretta in chiaro sui canali Rai, o in alternativa anche su Eurosport, visibile su Sky e tramite l'app di DAZN scaricabile sulle Smart TV, dove viene trasmessa tutta l'Olimpiade che si sta svolgendo in Francia. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play, oltre che su DAZN, Sky GO, Discovery+ e NOW.