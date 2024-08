Olimpiadi Parigi 2024, Tamberi in finale: quando gareggia e dove vederla in tv e streaming

GETTY

Le speranze dell’Italia delalle Olimpiadi poggiano tutte sulle spalle di. L’azzurro è il campione olimpico in carica della disciplina e dopo un avvicinamento non semplice alla rassegna di Parigi, ora si trova a fare i conti con il nemico più spietato: laTamberi si è conquistato non con pochi patemi un posto in finale, saltando 2.27 a pochi giorni dal calcolo renale che lo ha costretto in ospedale ritardando la partenza per Parigi. La finalissima è in programma per domani,. Il palcoscenico sarà lo stesso delle qualificazioni: lo Stade de France che ospita le gare di atletica.

Le Olimpiadi sono trasmesse dalla Rai in chiaro su Rai 2 in tv, HD sul canale 502 del digitale terrestre (in streaming su RaiPlay). Tutte le Olimpiadi sono inoltre trasmesse su EuroSport, vi si può avere accesso tramite diverse piattaforme che permetteranno la visione in tv e streaming: tra queste ci sono Sky (canali 210, 211, dal 251 al 257), DAZN ma anche Discovery+.