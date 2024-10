Getty Images

Quella di lunedì è stata una notte magica per la famiglia Maldini.ha fatto il suo esordio in Nazionale contro Israele a Udine, nello stadio dove papà Paolo (presente in tribuna in occasione della partita di Nations League) aveva fatto il suo debutto in Serie A con il Milan.Il terzo Maldini a scendere in campo con la maglia azzurra dopo nonnoe papà, Daniel è protagonista anche sul mercato perché l'exploit a Monza ha alimentato le voci sugli interessamenti anche di Inter e Milan.- Intervistato da TV12,ha confessato tutta la propria emozione per l'esordio del figlio con l'Italia: "La mia carriera è iniziata qui a Udine da professionista; torno sempre molto volentieri.", riporta Tuttoudinese.it.

- Maldini si è soffermato poi dell', che sabato affronterà a San Siro proprio il Milan: "L'Udinese la considero da sempre una delle squadre più fisiche in assoluto e i problemi dell'anno scorso mi avevano sorpreso molto. Penso che abbiano raggiunto uno status in cui possono ambire non solo alla salvezza".- Infine, Maldini ha esaltato il centravanti dei bianconeri Lorenzo Lucca, anche lui all'esordio in azzurro: "".- Su Lucca ha speso belle parole, sempre a TV12, anche, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese: "Lucca merita questo esordio, l'anno scorso a livello individuale ha fatto bene e quest'anno cerchiamo di svilupparlo ancora di più perché ha le capacità per diventare un grande attaccante. Sta facendo bene e grazie anche a Spalletti che finalmente lo ha convocato. Siamo contentissimi per lui e farà la sua strada".