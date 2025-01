Parma ko e contestato, Pederzoli conferma Pecchia: "Avanti con lui"

Getty Images

Un'altra sconfitta pesante in casa e la contestazione del Tardini, ma ilnon cambia idea: "".I ducali sono stati sconfitti per 3-1 dal Lecce nell'anticipo della 23esima giornata di Serie A, squadra e allenatore sono stati subissati dai fischi dei propri tifosi ma anche questo ko non cambia i piani della società.Lo ha confermato, direttore sportivo del, intervenuto a DAZN al termine della partita: "Chiaramente è una serata brutta, diversa da quella che ci aspettavamo. L'ambiente non è allegro, sappiamo che è un momento difficile: siamo convinti di poter lottare ed essere competitivi per raggiungere il risultato".

- "Siamo una squadra giovane, piena di giocatori interessanti e anche inesperti. Dobbiamo evidentemente fare di più. Dobbiamo essere più furbi. Capisco la rabbia del pubblico: va sempre rispettato il loro parere. Bisogna continuare a lavorare".- "L'umore di Pecchia è uguale al nostro: è una serata difficile. Questo però non scalfisce la fiducia che abbiamo nel nostro staff tecnico: momenti come questi vanno affrontati con ancora più voglia e attenzione in quello che abbiamo e quelli che siamo".

- "Abbiamo fatto cinque acquisti e ci siamo mossi con una certa decisione e con una certa quantità di giocatori. Le cose sono state fatte, c'è bisogno di tempo per far adattare i nuovi giocatori".