Perché Calhanoglu non gioca Austria-Turchia

AFP via Getty Images

Ottavi di finale degli, lasi gioca tutte le proprie chance di proseguire un cammino non impossibile: contro la travolgente Austria però servono tutte le risorse disponibili. Tra queste, però, non c'è Hakan, il centrocampista dell'Inter che ha giocato un 2023/24 ai limiti della perfezione in maglia nerazzurra.- Semplicemente, Calhanoglu èLa prima contro la Georgia all'esordio il 18 giugno, l'ultima nella terza partita del girone contro la Repubblica Ceca, due gialli che gli costano la gara contro l'Austria.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Austria - Turchia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW