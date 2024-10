Quando scatta il rinnovo automatico di Danilo con la Juventus

Dopo una stagione con la fascia da capitano al braccio,, nelle prime partite di campionato gli è stato preferito Savona e l'ex Manchester City è scivolato indietro nelle gerarchie del nuovo allenatore. Considerando il lungo infortunio di Bremer - stagione finita - potrebbe trovare più spazio, ma il suo ruolo in squadra non è più centrale come prima e spesso è finito anche nel mirino dei tifosi.- Quello che filtra però è che al. E anche i bianconeri non stanno pensando a una nuova sistemazione per il difensore brasiliano. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, salvo colpi di scena dovrebbe rimanere a Torino fino a giugno per poi tirare una riga e decidere il suo futuro dopo essersi confrontato anche con l'allenatore e la società. Il rinnovo del contratto non è in programma, a oggi lo scenario è quello di una separazione a fine stagione con il termine del contratto, ma negli accordi c'è una clausola per la quale potrebbe scattare il rinnovo automatico.

- L'eventuale prolungamento di Danilo con la Juventus è legato alle presenze stagionali in bianconero: attualmente il contratto è in scadenza a giugno 2025, ma potrebbe essere allungato di un anno. Qualcuno ha sospettato che le sue esclusioni dalla formazione titolare siano legate a questa clausola per evitare che scatti il rinnovo automatico, ma quest'ipotesi viene smentita categoricamente dalle parti in causa e le scelte di Motta sono esclusivamente di natura tecnica.