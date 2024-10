Quanto guadagna Pisilli alla Roma

Getty Images

sta vivendo un sogno. Romano, romanista, è entrato a Trigoria a 8 anni (dopo aver fatto tre provini) e ora è in pianta stabile in prima squadra. Gioca (spesso da titolare) e segna: prima la rete in Europa League contro lo Sheriff con Mourinho in panchina, poi. Chi lo conosce bene racconta di un ragazzo umile e allegro, piedi per terra senza montarsi la testa.- L'esordio in prima squadra era arrivato nel maggio 2023 lanciato da Mourinho nei minuti finali di un Roma-Inter, poco dopo era arrivato il rinnovo del contratto fino al 2026 ma presto le parti discuteranno di un nuovo accordo.. Oggi la situazione è cambiata, l'idea della società è quella di prolungare il contratto aumentando anche l'ingaggio, in linea con il nuovo status in rosa del ragazzo.

- Classe 2004, Pisilli. Appena arrivato sulla panchina giallorossa, il predecessore di Juric aveva raccontato che a rubargli l'occhio era stato prorio Niccolò: "Dal vivo rimani colpito dal tocco di palla di Dybala, Lukaku e Pellegrini; ma chi mi ha impressionato è stato Pisilli, non pensavo fosse così forte".