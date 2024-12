Relevo - Napoli-Mario Rui a un passo la rescissione

Getty Images

Zero presenze in stagione, tecnicamente fuori rosa, ma con un contratto ancora molto lungo in scadenza 30 giugno 2026. Il protagonista di questa storia è il terzino portoghese, di fatto mai realmente preso in considerazione dae che, dopo la rottura estiva maturata anche con il suo storico procuratore, date le numerose offerte arrivate per lui e mai neanche prese in considerazione,iniziato nel lontano 2017 quando arrivò in città prima prestito e poi a titolo definitivo dalla Roma.

Sta per concludersi perché, dopo mesi di lavoro a parte con preparatori personali e lontano dal resto della rosa il giocatore classe 1991 sta trovando con il club diun accordo per risolvere l'attuale contratto in essere. Secondo quanto riportato da Relevo in Spagna, infatti,Si sta lavorando sopratutto su dettagli burocratici, ma presto potrebbe arrivare la fumata bianca.