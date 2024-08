Roma, De Rossi: "E' mancata intensità, nella ripresa eravamo mezzi disperati..."

Getty Images

L'Empoli con un gol per tempo vince 1-2 e rovina la festa per Paulo Dybala davanti ai propri tifosi dopo il no all'Al Qadsiah. Non basta la rete nel finale di Shomurodov ai giallorossi per pareggiare la sfida. Al termine della gara,ha commentato la prestazione della sua squadra a Sky Sport: "Abbiamo affrontato una squadra che sa chiudersi bene. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma non è bastato. Quando giochi contro squadre che si sanno chiudere bene, se palleggi lento e non fai le marcature preventive perdi spazi e prendi contropiedi, se prendi gol perdi fiducia. Poi non ti gira neanche bene la fortuna".

"Artem (Dovbyk, ndr) va servito in profondità, nello spazio, con palla alta: gli va tolta un po' di pressione al centro dell'area, se la riempie da solo diventa impossibile per lui trovarsi gli spazi giusti. Anche nel fraseggio mi sembra che l'abbia fatto oggi un paio di volte: va servito meglio, va fatta meglio la formazione, ci sono tante cose che si possono migliorare"."Nella ripresa eravamo 'mezzi disperati'. Il fatto che si venisse a prendere palla troppo sui piedi avevo chiesto di non farlo e l'ho visto, è il motivo per cui non sfondi in fase offensiva. Il contropiede deriva dalla poca attenzione nelle marcature preventive, ci dobbiamo lavorare ancora di più: non credo sia un discorso legato ai singoli giocatori o ruoli, anche se i difensori secondo me sono stati bravissimi. E' da dietro che devi essere più aggressivo: se non ci lavori prendi gol. L'anno scorso abbiamo lavorato abbastanza sui dati, oggi ci siamo ricascati".