Roma, Mancini non ci sta: "Nessuna lite con De Rossi"

un' ora fa



Gianluca Mancini non ci sta. Il difensore ha smentito sul suo account Instagram la presunta discussione tra lui e Daniele De Rossi dopo la sfida contro il Cagliari. Le sue parole: “Mi dispiace molto leggere la ricostruzione di oggi su Repubblica. Non ho mai messo in discussione le scelte degli allenatori e non intendo farlo. Non c’è stata alcuna discussione con il mister. La Roma è una cosa seria e noi la trattiamo con rispetto e siete pregati di fare lo stesso, senza inventare episodi mai accaduti, solo per mettere confusione intorno alla Roma. Siamo dispiaciuti per questo avvio di stagione, ma siamo uniti e concentrati per la partita di Torino. Forza Roma”.