Lafa il suo esordio in Coppa Italia e prova a risollevare il periodo di enorme difficoltà che neancheè riuscito a sistemare. Dopo la brutta sconfitta in trasferta contro ilquesta volta all'Olimpico arriva lache il suo esordio nel torneo lo aveva fatto eliminando proprio i lariani e che si è qualificata agli ottavi di finale dopo aver battuto ai rigori il Genoa nel derby dei sedicesimi. Un'era fa, in panchina c'era Sottil e invece oggi è Semplici chiamato all'impresa. La vincente sfiderà il Milan a San Siro.

(3-4-2-1): Ryan; Celik, N'Dicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Zalewski; Dovbyk. All. Ranieri(3-5-2): Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic; Pedrola, Yepes, Vieira, Akinsanmiro, Veroli; Leonardi, Borini. All. Semplici.Partita: Roma-SampdoriaData: mercoledì 18 dicembreOrario: 21.00Canale Tv: Italia 1Streaming: Mediaset Infinity