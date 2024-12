Romamania: l'aggiustatore Ranieri va all'attacco e ora l'Europa League può essere il vero obiettivo stagionale

Molto spesso gli chiedono di risolvere situazioni quasi compromesse e di allenare giocatori spaventati.Si è intravisto qualcosa all’esordio con il Napoli, poi una partita a viso apertissimo in casa del Tottenham, un’altra gara giocata senza pensare solo a difendersi contro l’Atalanta e ora le prime due vittorie di fila stagionali contro Lecce e Braga, condite daAspettando di dimostrare di essere davvero capaci di ottenere una continuità di risultati,Non solo per il gol, ma per una prestazione piena, nella zona di campo dove può innescare le sue qualità migliori., che nel giro di due partite ha servito un assist e segnato il suo primo gol in Europa. Se il saudita è questo, forse il tecnico non sarà più costretto a mandare in campo il volenteroso ma limitato Celik a ogni costo.Come accaduto negli ultimi quattro anni.All’orizzonte c’è anche il mercato di gennaio, con Ghisolfi che promette di studiare giocatori adatti al prossimo allenatore. Una situazione inedita, in cui chi sta in panchina oggi dovrebbe in teoria suggerire il suo successore., come il nuovo Ceo (Marzio Perrelli?) che sta per insediarsi a Trigoria. Dopo mesi di un inspiegabile auto-sabotaggio, la Roma tutta sta dando segnali di vita. Ma guai a illudersi che tutti i problemi siano risolti. Perché avversari morbidi come il Braga visto all’Olimpico sono solo un’eccezione.