Sampdoria, infortunio Romagnoli: ecco cosa ha e i tempi di recupero. Sottil lo sostituirà così

La partita con il Modena ha lasciato strascichi a livello di infortuni per la. Il club blucerchiato ha dovuto fare i conti con l'ennesimo problema muscolare di Vieira , ma la giornata era iniziata male con il problema fisico, qualche minuto dopo il fischio d'inizio, di Simone. Il centrale è durato in campo soltanto 180 secondi: dopo tre giri d'orologio, si è accasciato a terra chiedendo il cambio.I primi esami hanno evidenziato, per l'ex Frosinone, unaL'inizio di stagione non è stato semplice per Romagnoli, che ha dovuto combattere con qualche difficoltà a livello tecnico, probabilmente condizionate anche da alcune noie fisiche piuttosto fastidiose. Il centrale infatti convive da inizio anno con una borsite, tanto che nella sosta di inizio settembre era stato costretto a fermarsi, saltando anche la partita di Cosenza alla ripresa. Il giocatore classe 1990 era tornato a disposizione per il Bari, giocandocon soltanto due allenamenti nelle gambe, attirandosi anche i complimenti di mister Sottil. Romagnoli era poi stato titolare con Sudtirol e derby, rimediando anche un rosso nella stracittadina. I tre minuti di Modena, però, sono costati cari.

Con il Modena, Romagnoli è stato sostituito piuttosto bene dall'ex Juventus Alessandro Pio. La Samp comunque non andrà sul mercato: la rosa è profonda, in difesa Alex Ferrari non è ancora recuperato dopo l'operazione di oltre un anno fa ma la prestazione di Riccio, insieme a quelle di Veroli, Vulikic e del ritrovato Bereszynski, hanno rassicurato mister Sottil.