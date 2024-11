Getty Images

Sampdoria, infortunio Romagnoli: rischio stagione finita

Lorenzo Montaldo

19 minuti fa



La partita di Palermo, dopo soli trenta secondi di gioco, si era già messa in salita per la Sampdoria. Alla prima opzione del match il difensore blucerchiato Simone Romagnoli, tartassato dagli infortuni in questa prima parte di stagione, si è fermato ed è stato costretto ad uscire dal campo sorretto dallo staff sanitario blucerchiato. Mister Sottil, nel post partita, ha parlato di un problema al tendine d'Achille. La sensazione che si è avuta subito, fin dai primi istanti al Barbera, è stata quella di un infortunio grave.



Secondo le prime indicazioni la sensazione è che possa trattarsi addirittura di una lesione del tendine d'Achille. Oggi Romagnoli verrà sottoposto ai consueti esami strumentali ma, se la diagnosi dovesse essere confermata, i tempi di recupero sarebbero piuttosto lunghi. Addirittura c'è il rischio che la stagione del centrale possa considerarsi praticamente finita. Oltretutto, si tratterebbe dell'infortunio più grave della carriera dell'ex Frosinone. Nelle prossime ore si saprà qualcosa di più preciso in merito, ma la Samp tiene il fiato sospeso.