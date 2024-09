Getty Images

Giornata di conferenza per mister Andrea, che domani affronterà, con la sua, il primo derby da allenatore del club blucerchiato. "Non è una partita qualunque, è La partita" ha detto il tecnico alla stampa. "E’ fondamentale in quanto è un derby. AbbiamoIl nostro obiettivo – sottolinea – è passare il turno con tutte le armi a disposizione. Schiererò la migliore formazione possibile""Siamo tutti concentrati sul derby eIl derby è utile anche per forgiare identità e mentalità. Ho entusiasmo e determinazione. L’identità si raggiunge giocando e migliorando. Servono ritmo e intensità,. Il mio passato? Ho giocato nel Genoa 19 anni fa, è passato del tempo e faccio un altro mestiere oggi e alleno la Samp., che è una categoria sopra - prosegue il mister - ma dobbiamo pensare a noi, conta cosa dobbiamo fare noi per vincere anche se loro sono in serie A. Derby più muscolare o tattico? Lo dirà il campo. Il Genoa ha fisicità, passo, qualità, mi aspetto gara aggressiva e intensa ma con contenuti tecnici, che abbiamo anche noi. Mi aspetto bella partita a viso aperto. Cosa dirò ai giocatori quando suona la campanella?Bisogna dosare l’aspetto emotivo" riporta Telenord.

Sottil ha parlato anche dei singoli, a cominciare da Coda: "L’ho avuto a Siracusa da giovane, è sempre stato sereno e tranquillo, grande professionista.Ora conosco meglio i giocatori avendoli allenati e potuto valutarli con…l’occhiometro. Tutti sono coinvolti, poi mi sono fatto idea di ossatura base. Ma con i cinque cambi conta molto chi subentra, come col Sudtirol, chi è entrato ha tenuto alto il pressing.è diverso dagli altri attaccanti, è quasi pronto. La prossima settimana sarà integrato in gruppo.è a disposizione ma ha avuto problemi che lo hanno limitato a ritrovare la condizione specifica del ruolo, lavora sodo e tornerà utile. Deve ritrovare elasticità. Difesa a tre o a quattro cambia poco, una variante serve sempre rispetto alla partenza".