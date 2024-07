Scambio Chiesa-Raspadori: perché a Juventus e Napoli conviene e dove giocherebbero

LE ALTERNATIVE

Su Chiesa, che ha detto no al Besiktas, ci sono un paio di top inglesi come Chelsea e Tottenham, mentre la Juventus si è informata con l'Hoffenheim per l'attaccante tedesco Maximilian Beier (clausola da 30 milioni, ha portato al Borussia Dortmund una prima offerta per Karim Adeyemi e continua a lavorare per il sogno Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Il Napoli invece si è interessato a David Neres del Benfica.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui