Scelte divisive e qualche fischio, ma ora è davvero il Milan di Fonseca

Ilha rotto il ghiaccio in Champions League. Il 3-1 rifilato al Bruges rimette pienamente in corsa i rossoneri per la qualificazione e alza il morale di una squadra che aveva bisogno di vivere una notte così in Europa. Una gara che poteva diventare storica se il Var non avesse annullato per fuorigioco (giusto) la rete dell'esordiente Camarda. Ma sono tante le fotografie che Fonseca ha raccolto dalla partita di ieri.Mai come ieriI primi 20 minuti del Diavolo contro il Bruges, però, erano stati un disastro assoluto: disordine tattico, pressing praticamente nullo e le note amnesie difensive. Solo un grande Maignan aveva negato la gioia del gol al greco Tziolis. Il gol del vantaggio, fortunoso, di Pulisic aveva dato una prima spallata ma non definitiva perché i belgi avevano rimontato sull’1-1 nonostante l’inferiorità numerica.fuori Leao e Loftus-Cheek, dentro Okafor e Chukwueze per dare forza e intensità alle corsie laterali.E senza il Var staremo qui a parlare della genialata di mettere Camarda nel momento giusto per il suo primo e storico gol in Champions League.

Fonseca sta piano piano conquistando tutti, anche i più strenui detrattori. Al tecnico portoghese vengono riconosciuti tanti meriti: una comunicazione sempre esaustiva, diretta e leale in primo piano.. Ma su un punto sta vincendo su tutta la linea: il coraggio di portare avanti le proprie idee contro tutto e tutti. Ibrahimovic questo lo ha notato e non è un caso che abbia parlato così nel pre partita di ieri contro il Bruges: “. Sto vedendo la squadra che sta migliorando tanto. C'è più equilibrio, serve più stabilità ma è un lavoro che stanno cercando e stanno facendo di tutto per averlo. Degli errori fatti abbiamo pagato tanto”.

Che piaccia o meno questo è il Milan di Fonseca. Con tanta strada da fare per arrivare a un livello tale da diventare competitivo soprattutto per lo scudetto, obiettivo dichiarato dal tecnico portoghese.. Con buona pace diche deve seguire l’esempio dato da Reijnders nel post-partita di ieri: si può essere leader in tanti modi senza però venire meno al concetto di gruppo.