Serie A, Napoli campione a quota 3.50. Juve e Milan perdono fiducia

Sconfitta dura per il, ko in casa della Fiorentina dopo 3 vittorie di fila in campionato, e pari per la, che contro il Cagliari incassa anche la prima rete inNella settima giornata sono arrivate parecchie sorprese rispetto a quelli che erano i pronostici della vigilia e per ora le certezze sono ilprimo in classifica, seguito a pochi passi da un nutrito gruppo di inseguitrici, compresa la Lazio, grande protagonista in questo inizio di stagione. Altro passo falso per la Roma che si deve accontentare di un punto contro il Monza.

Prima della pausa per lasciare spazio alla Nations League a sorridere è dunque il Napoli, che si piazza al secondo posto sulla lavagna scommesse antepost dedicata alla Serie A. Conte è partito benissimo ed è dato campione d’Italia a 3.50, ma Inzaghi resta favorito a 1.80.Perdono un po’ di fiducia Juventus e Milan. I bianconeri hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 giornate e ora sono bancati a 5.00 per lo Scudetto, il Milan è salito a 10.00. La Lazio convince e raggiunge la Roma a quota 50.00, l’Atalanta resta la quinta forza del campionato italiano nei pronostici ed è bancata a 35.00.