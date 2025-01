Shevchenko: "Leao deve dare molto di più, ha voglia fare il leader? Al Milan non si può passeggiare"

Leggenda e simbolo di unvincente e in cui ogni aspetto era curato nel minimo dettaglio e oggi osservatore disorientato delle vicende rossonere.ha concesso un'intervista al quotidiano La Stampa, nella quale sono diversi i temi toccati, con opinioni tutt'altro che banali sulle difficoltà che sta attraversando la squadra allenata da Sergio. A cominciare da un pensiero per l'ex allenatore Paulo Fonseca, esonerato a fine dicembre: "Mi auguro che la svolta serva. Conceição in Supercoppa ha dato un’iniezione di energia ma il Milan non ha continuità”.Tra i calciatori del Milan attuale, emblema di discontinuità anche per Shevchenko, c'è ovviamente Rafa Leao: “”.Infine Andriy Shevchenko, intervistato da La Stampa, parla del tentativo prima di Fonseca e ora di Conceiçao di imporre delle regole in uno spogliatoio con molte criticità: “Ogni tecnico ha una sua impostazione. Resta il fatto che il calcio è semplice, almeno lo è tutto ciò che gli gira attorno.Al Milan, all’Inter, alla Juve, hai l’attenzione, il contesto migliore, lo stadio pieno che aspetta te. Cosa vuoi di più? È la bellezza assoluta”.