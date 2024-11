Getty Images

Shevchenko su Leao: "Per me ha tutti i mezzi per essere un leader di questo Milan"

21 minuti fa



A margine dell'evento "Hall of Fame del Calcio Italiano" di Coverciano, l'ex calciatore ed attaccante del Milan Andriy Shevchenko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando di Rafael Leao:



Su Leao:

"Io penso che secondo lui ha tutte le potenzialità di diventare un leader nella squadra. Perché appena abbiamo guardato le immagini della partita contro il Cagliari dove ha fatto veramente delle belle cose. Gli serve però continuità. È un carattere di lui soprattutto di diventare un leader della squadra. Per me lui ha tutti mezzi per esserlo. Dipende tutto da lui".