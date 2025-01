Sorpresa Lecce: in arrivo Karlsson dal Bologna

Getty Images

Il mercato ha appena aperto i battenti e ilè già al lavoro per chiudere il primo colpo:I salentini sono a caccia di rinforzi da regalare a Marco Giampaolo per rilanciarsi nella lotta salvezza e tra gli obiettivi di Pantaleo Corvino c'è quello di ritoccare l'attacco, soprattutto sulle corsie esterne dove oggi gioca stabilmente l'adattato Patrick Dorgu. E lo svedese classe 1998 è il profilo individuato per riempire questa casella.- Un affare peraltro ormai vicinissimo alla definitiva fumata bianca: secondo quanto riferito da Sky Sport,, mancano i dettagli finali per arrivare alle visite mediche e alla fatidica firma.

- Karlsson arriverà a Lecce con la formula dele senza dunque costi di trasferimento in favore del Bologna, che nell'estate del 2023 aveva investitoper prelevare lo svedese dall'AZ Alkmaar.- Il Bologna dunque manterrà il controllo di Karlsson, che avrà l'occasione di trovare più spazio a Lecce. Finora nella stagione 2024/25, lo svedese ha collezionato solo, nella vittoria per 3-2 contro la Roma all'Olimpico.

