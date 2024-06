Stadio Milano, Sala: "Presto un incontro con Inter e Milan per il progetto WeBuild"

Getty Images for Beaver Lake Pictures

. A margine di un evento a Palazzo Marino in memoria di Giacomo Matteotti, il primo cittadino del capoluogo meneghino ha spiegato le ultime novità sulla questione dopo le parole pronunciate ieri dal direttore generale di WeBuild Massimo Ferrari.“Stiamo cercando di fissare l'incontro perché bisogna cercare di mettere insieme le agende di tutti, Inter, Milan, WeBuild e la mia. Lo fisseremo se non la settimana prossima quella successiva”Sala ha poi aggiunto:

“Non ho visto il progetto, ma da WeBuild mi hanno detto che è sufficientemente elaborato per poter dire qual è il costo, in quanto tempo si può farlo e qual è il disturbo che si darebbe alle partite. Ovviamente loro hanno il mandato di creare il disturbo minimo”.Il Sindaco di Milano ha parlato anche della nuova proprietà dell’inter, il fondo californiano Oaktree:“Ancora non li ho incontrati ma mi hanno scritto presentandosi”.