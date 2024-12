Stankovic show a Venezia: l'Inter può perderlo, i dettagli del contratto

C'è un nuovo grandissimo protagonista nella Laguna di Venezia e si chiama. Sepuò oggi rimanere fortemente aggrappato alla corsa per non retrocedere lo deve anche e soprattutto alle parate del figlio di Dejan, cresciuto nel settore giovanile, e che dopo aver "soffiato" il posto a Joronen si è reso protagonista di una nuova partita mostruosa nell'autentico scontro salvezza andato in scena al Penzo contro il. Ufficialmente in prestito in arancio-nero-verde, il suo futuro è oggi ancora in bilico fra Venezia e Inter che però potrebbe perdere il controllo sul giocatore.

Per raccontarvi l'impatto avuto sulla gara basta riportarvi la pagella che il nostro Antonio Cinus gli ha dedicato: "Voto 7.5: compie un miracolo sul colpo di testa di Mina. Si dimostra sempre attento quando il Cagliari si fa pericoloso dalle sue parti ed è da sottolineare la doppia parata sul tentativo di Lapadula e quella su Felici nel finale.". Reattivissimo fra i pali, felino nelle uscite, non ha paura di metterci anche la faccia (letteralmente) pur di negare il gol agli avversari. Anche Di Francesco nel post-partita ne ha riconosciuto senza mezzi termini il valore:

E se i 3 punti di oggi valgono doppio,che, dopo i prestiti alin Olanda e allanella passata stagione sta finalmente trovando spazio e continuità. L'Inter questa estate ha scelto però una formula particolare per il suo addio, la stessa utilizzato con l'Empoli per Sebastiano Esposito e che potrebbe portare il club nerazzurro a perdere il controllo del giocatore nel futuro.

Va detto che i rapporti fra club sono ottimi ed eventualmente una trattativa per riportarlo alla base è ancora possibile, ma sulla carta, se il Venezia volesse, potrebbe entrare in possesso del cartellino escludendo i nerazzurri da qualsiasi decisione futura e garantendo in cambio soltanto la percentuale sulla possibile cessione futura.