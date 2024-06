Svizzera-Italia: arbitra il polacco Marciniak, la designazione completa e i precedenti

Getty Images

è il primo ottavo di finale degli Europei di Germania 2024 e metterà di fronte la seconda classificata del gruppo A e la seconda classifica del girone B anche se il rendimento delle due nazionali è stato incredibilmente differente. Il calcio d'inizio è previsto per sabato 29 giugno a partire dalle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino e la Uefa ha diramato oggi lA dirigere la gara sarà il polaccouno dei migliori fischietti a disposizione della Uefa che sarà coadiuvato dagli assistenti e connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, e dal IV uomo argnetino Facundo Tello. Al Var ci sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski con i due Avar Bartosz Frankowski anche lui polacco e dal tedesco Bastian Dankert.

Marciniak fu l'arbitro dellae che diresse anche. In questa stagione ha arbitrato il derby di Europa League fra Milan e Roma e con l'Italia sono solo due i precedenti, entrambi senza vittorie azzurre. Il più recente è un Inghilterra-Italia di Nations League finita 0-0, mentre l'altro è un Belgio-Italia 3-1 del 2015 in amichevole. Solo un precedente invece con la, una vittoria per 2-0 contro