AFP via Getty Images

Svizzera, Widmer diffidato e ammonito: salta gli ottavi di finale, ecco contro chi

33 minuti fa

Silvan Widmer, esterno destro classe 1993 della Svizzera, che i tifosi italiani ricordano con la maglia dell'Udinese, non sarà a disposizione del ct Yakin per gli ottavi di finale di Euro 2024, che gli elvetici giocheranno contro la seconda classificata del gruppo B, attualmente l'Italia.



AL POSTO DI WIDMER... - Al posto di Widmer potrebbero giocare Zuber o Ndoye, due soluzioni molto offensive, meno accorte rispetto a Stergiou che può candidarsi in caso di schieramento più guardingo.