Tacchinardi: “Se la Juventus non vince con l’Udinese, va in crisi. Chi prende in mano la squadra?”

AFP via Getty Images

Alessio, ex centrocampista dellae ora opinionista, ha parlato del momento di forma dei bianconeri. Queste le sue parole a La Stampa.“Non penso si debba già parlare di, ma credo chesembrava tutto perfetto ma l’impresa diora pare lontanissima. Diciamo che è un momento di difficoltà, che ci sta, ma a Udine servirà una grande prestazione”.“C’è da analizzare molto, perché dopo l’infortunio di Bremer ci sono state altre due partite contro Cagliari e Lazio senza che la Juve abbia subito granché.contro il Parma persino svuotata dalla gara con l’Inter. Se ci fosse già un calo fisico sarebbe grave.Penso ai pareggi con Empoli, Cagliari, Parma.... E questo mi preoccupa.Per riuscirciper ora non vedo ancora nessuno in grado di farlo. Speriamo in”.

“Dopo le prime partite sembravama l’esperienza dice cheA oggi dico di no, è ancora una squadra che deve crescere in personalità, però la stagione è lunga.le altre squadre di vertice hanno giù un’identità precisa. Invece la Juve che era partita bene ora è in difficoltà. C’è tempo, ma servono passi in avanti già da Udine”.