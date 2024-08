Tuttosport - Inter su Chiesa, scambio con Frattesi per convincere la Juventus

dopo l’esclusione del classe ‘97 dal test amichevole di sabato scorso contro il Brest. Il club bianconero ha manifestato in maniera chiarissima la volontà di risolvere a stretto giro di posta la questione e di fare ogni sforzo possibile pur didopo la fallita trattativa per il prolungamento del contratto con relativa spalmatura del pesante ingaggio da 6 milioni di euro netti., più che disposta a cogliere l’occasione tra un anno ma che, secondo quanto riferisce Repubblica, valuta l’ipotesi di anticipare l’arrivo di Chiesa prima della chiusura del mercato dopo aver completato alcuni movimenti in uscita.richiesti da Cristiano Giuntoli e, più passano i giorni e più ci si avvicina alla fatidica scadenza del 31 agosto, e più aumentano le possibilità per le società interessate di arrivare al nazionale italiano ad un prezzo più conveniente. Secondo quanto ricostruisce l’edizione odierna di Tuttosport,di cartellini, inserendo il nome di Davide Frattesi. Un'operazione tutta da impostare e di non semplice fattibilità, visto che il contratto in nerazzurro del classe '99 scade tra 4 anni e il suo ingaggio è esattamente la metà di quello percepito da Chiesa in bianconero. Potrebbe dunque essere necessario da parte della Juve inserire un conguaglio economico per favorire la riuscita dell'affare.: l’ex tecnico Massimiliano Allegri era rimasto impressionato dalla stagione disputata con la maglia del Monza (2020/2021) e suggerì il suo nome alla dirigenza della Vecchia Signora in più di una circostanza, ma alla fine a spuntarla la scorsa estate è stata l’Inter, che ha chiuso con la formula del prestito oneroso a 6 milioni di euro - compensato dal trasferimento a titolo definitivo al Sassuolo dell’attaccante Samuele Mulattieri - con obbligo di riscatto a 27 milioni, più altri 5 di bonus., ma con un contributo importante in termini di reti (6), alcune delle quali decisive per la conquista dei 3 punti.dell’Atalanta, che rimane la prima scelta per la Juventus, costretta a scontrarsi sinora con le richieste altissime della società nerazzurra - tra i 50 e i 60 milioni di euro - e la necessità di fare altre cessioni di peso per avere il budget necessario per un rilancio. In casa Inter invece Chiesa potrebbe essere il nome a sorpresa per completare il reparto avanzato di Simone Inzaghi che, viste le difficoltà di arrivare al genoano Gudmundsson, aprirebbe all’arrivo di un attaccante con caratteristiche fisiche e tecniche diverse rispetto a Thuram, Lautaro Martinez e Taremi e in considerazione delle uscite di Correa e Arnautovic.